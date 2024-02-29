Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования.

Совместный благотворительный проект для ускорения разминирования от Киевстар и фонда "Повернись живим" успешно завершен. В рамках инициативы переданы все комплекты необходимой техники, автомобили и наборы современного оборудования для обезвреживания мин и боеприпасов защитникам 146 инженерно-саперных групп ВСУ.

Каждая группа получила новый пикап, квадрокоптер, планшет, радиостанции, персональные и групповые наборы для разминирования, металлоискатель, подрывную машинку с зарядным устройством и подсумком и т. п. Между группами воинских частей распределили 42 модульные взрывозащитные костюмы "Яровит".

С мая 2023 года продолжалась фандрейзинговая кампания на обеспечение транспортом и оборудованием для разминирования саперов Сил поддержки ВСУ. Всего аккумулировано 180 млн грн благодаря взносам неравнодушных украинцев, иностранных партнеров, абонентов и сотрудников мобильного оператора, представителей бизнеса и культуры. Киевстар перечислил на сбор более 61 миллиона гривен, из которых прямой благотворительный взнос компании - 31,5 миллиона гривен и более 29 миллионов гривен перечислено благодаря подключению Суперсилы "Помощь ВСУ", почти 700 тысяч гривен - взносы сотрудников мобильного оператора.

"Я искренне благодарю наших саперов, которые очищают Украину от опасного наследия войны и благодарю каждого, кто поддержал инициативу "Нам тут жити". Объединившись, мы превысили амбициозную цель в 175 млн грн и собрали 180 млн грн, которые помогут защитникам делать наши земли безопасными для жизни", - отметил Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

Напомним, что "Нам тут жити" - совместная инициатива мобильного оператора и фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" при партнерской поддержке группы "1+1 media". 100% собранных средств направлены на закупку экипировки, оборудования и транспорта для саперов ВСУ. Современное снаряжение должно обезопасить защитников, которые занимаются разминированием, и ускорить освобождение территории Украины и ее акваторий от опасных для людей последствий войны и оккупации.

"Подразделения Сил поддержки ВСУ разминируют как деоккупированные Харьковскую и Киевскую области, так и районы Херсонской, Донецкой, Запорожской областей, где продолжаются боевые действия. Мы начали передавать инженерно-саперным группам проходные надежные авто и оборудование по проекту "Нам тут жити" летом прошлого года. Это уже существенно усилило саперов в выполнении задач по разминированию и инженерной разведке и спасло не одну жизнь", - говорит директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.