"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно": Залужний привітав начальника Генштабу ЗСУ Шапталу з днем народження
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав начальника Генерального штабу Збройних Сил України Сергія Шапталу з 51-річчям.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав свого колегу начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу з днем народження. Про це з посиланням на сторінку Залужного у Facebook, передає УНН.
Деталі
Головнокомандувач ЗСУ опублікував світлину з Сергієм Шапталою та написав неоднозначне побажання.
Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе. З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили
Зазначимо, що Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала 5 лютого святкує свій 51-й день народження.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував повідомлення щодо можливої відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За його словами, Україні потрібні зміни у керівництві державою.
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Нагадаємо
The Washington Post із посиланням на свої джерела пише, що Президент України Володимир Зеленський повідомив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, що звільняє його через розбіжності щодо проведення мобілізації.