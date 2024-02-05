"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно": Залужний привітав начальника Генштабу ЗСУ Шапталу з днем народження

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав свого колегу начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу з днем народження. Про це з посиланням на сторінку Залужного у Facebook, передає УНН.

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Головнокомандувач ЗСУ опублікував світлину з Сергієм Шапталою та написав неоднозначне побажання.

Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе. З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили