"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно": Залужный поздравил начальника Генштаба ВСУ Шапталу с днем рождения

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил своего коллегу начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу с днем рождения. Об этом со ссылкой на страницу Залужного в Facebook, передает УНН.

Детали

Главнокомандующий ВСУ опубликовал фотографию с Сергеем Шапталой и написал неоднозначное пожелание.

Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили - написал Залужный.

Отметим, что Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала 5 февраля празднует свой 51-й день рождения.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, Украине нужны изменения в руководстве государством.

Советник Байдена относительно вероятной отставки Залужного: "Кадровые решения в ВСУ - это вопрос украинской власти"

Напомним

The Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, что увольняет его из-за разногласий по проведению мобилизации.