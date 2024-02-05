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"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно": Залужный поздравил начальника Генштаба ВСУ Шапталу с днем рождения

"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно": Залужный поздравил начальника Генштаба ВСУ Шапталу с днем рождения

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 11:22  •  14418 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поздравил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Шапталу с 51-летием.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил своего коллегу начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу с днем рождения. Об этом со ссылкой на страницу Залужного в Facebook, передает УНН.

Детали 

Главнокомандующий ВСУ опубликовал фотографию с Сергеем Шапталой и написал неоднозначное пожелание.

Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили

- написал Залужный.
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Отметим, что Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала 5 февраля празднует свой 51-й день рождения.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, Украине нужны изменения в руководстве государством. 

Советник Байдена относительно вероятной отставки Залужного: "Кадровые решения в ВСУ - это вопрос украинской власти"04 февраль 2024, 18:36 • 110963 просмотра

Напомним

The Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, что увольняет его из-за разногласий по проведению мобилизации.

Владимир Омельченко

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