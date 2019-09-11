Нафтогаз назвав вартість судів з Газпромом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Арбітражі з Газпромом коштують мільйони доларів на рік. Про це в коментарі УНН розповів Виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.
“Працює досить потужна команда з боку Нафтогазу, відносно зовнішніх юристів. В принципі, ми кажемо про мільйони доларів на рік. Попередній арбітраж тривав 5 років, відповідно, ми можемо порахувати. Але з іншого боку, наприклад, завдяки цьому арбітражу ми домоглись того, що ми нічого не винні Газпрому за так званим „бери або плати“ принципом. Якщо порахувати, до кінця контракту це становило б 80 млрд доларів. Тобто ми не платимо ці 80 млрд доларів”, — сказав співрозмовник.
Крім того, з його слів, Украіна також не платить за той газ, який реально фізично відібрала в 2013 і 2014 роках.
“Ми мали б заплатити за цей газ, який фізично ми взяли, 4 млрд доларів за ціною непереглянутою. Після перегляду ціни ми мали б заплатити 2 млрд — тобто 2 млрд ми фактично відбили в арбітражі у справі на поставку газу. І потім, оскільки ми виграли ще справу по транзиту газу 2 млрд з копійками, був зроблений залік. Таким чином ми не маємо платити ці 2 млрд. Тобто з фінансової точки зору набагато вигідніше платити юристам і ходити в суди замість того, щоб платити десятки мільярдів доларів Газпрому”, — підкреслив Вітренко.
Як писав УНН, у “Нафтогазі” розповіли про очікування від тристоронніх газових переговорів.