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Нафтогаз назвал стоимость судов с Газпромом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Арбитраже с Газпромом стоят миллионы долларов в год. Об этом в комментарии УНН рассказал Исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

“Работает довольно мощная команда со стороны Нафтогаза, относительно внешних юристов. В принципе, мы говорим о миллионах долларов в год. Предыдущий арбитраж длился 5 лет, соответственно, мы можем посчитать. Но с другой стороны, например, благодаря этому арбитражу мы добились того, что мы не должны Газпрому по так называемому „бери или плати“ принципу. Если посчитать, до конца контракта это составило бы 80 млрд долларов. То есть мы не платим эти 80 млрд долларов”, — сказал собеседник.

Кроме того, по его словам, Украина также не платит за тот газ, который реально физически отобрала в 2013 и 2014 годах.

“Мы должны заплатить за газ, который физически мы взяли, 4 млрд долларов по цене непересмотренной. После просмотра цены мы должны заплатить 2 млрд — то есть 2 млрд мы фактически отбили в арбитраже по делу на поставку газа. И потом, поскольку мы выиграли еще дело по транзиту газа 2 млрд с копейками, был сделан зачет. Таким образом мы не должны платить эти 2 млрд. То есть с финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды вместо того, чтобы платить десятки миллиардов долларов Газпрома”, — подчеркнул Витренко.

Как писал УНН, в “Нафтогазе” рассказали об ожиданиях от трехсторонних газовых переговоров.

Украинские Национальные Новости

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