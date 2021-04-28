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Нафта дорожчає на тлі ставки ОПЕК+ на більший попит на ринку

Нафта дорожчає на тлі ставки ОПЕК+ на більший попит на ринку

Київ • УНН

 • 17434 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 66,61 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:50, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,29%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,12 долара за барель, додавши 0,29%.

Деталі

Нафта подорожчала після того, як ОПЕК+ підтвердила, що продовжить реалізацію планів із додаванню на ринок додаткових барелів, попри те, що відновлення поширення коронавірусу в деяких регіонах, включаючи Індію, затьмарює перспективи попиту.

За словами делегатів, ОПЕК+ пропустить заплановану на середу зустріч на рівні міністрів після погодження того, що буде дотримуватися свого плану зі збільшення поставок на 2 мільйони барелів на день протягом наступних трьох місяців. Наступне засідання відбудеться на початку червня, сказав один з делегатів, пише Bloomberg.

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

Обмеження видобутку нафти у квітні місяць перед тим було продовжено з невеликими винятками для Росії і Казахстану. Останні можуть наростити видобуток в квітні на 130 тисяч і 20 тисяч барелів на добу відповідно.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.

Українські Національні Новини

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