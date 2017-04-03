Начальницю вокзалу на Донеччині судитимуть за хабарництво

Прокуратурою Луганської області закінчено досудове розслідування за фактом вимагання неправомірної вигоди начальником вокзалу станції “Лисичанськ” за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 4 березня 2017 року вказана службова особа вимагала з фізичної особи неправомірну вигоду у розмірі 1500 доларів США за сприяння їй у вирішенні питання працевлаштування на залізничному вокзалі станції “Лисичанськ”.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

Довідково: санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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