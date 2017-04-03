Начальницу вокзала в Донецкой области будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Начальницу вокзала станции "Лисичанск" будут судить за взятку в размере 1,5 тысячи долларов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Прокуратурой Луганской области закончено досудебное расследование по факту вымогательства неправомерной выгоды начальником вокзала станции "Лисичанск" по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.
В ходе досудебного расследования установлено, что 4 марта 2017 указана должностное лицо требовала с физического лица неправомерную выгоду в размере 1500 долларов США за содействие ему в решении вопроса трудоустройства на железнодорожном вокзале станции "Лисичанск".
Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлены в суд.
Справка: санкция ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, инспектор Сумской таможни попался на взятке.