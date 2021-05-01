Наблизились до срібла: "Шахтар" завдав поразки "Дніпро-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. "Шахтар" за присутності глядачів на НСК "Олімпійський" провів баталію з "Дніпро-1" в рамках 24-го туру УПЛ, передає кореспондент УНН.
Деталі
В середині тайму "гірники" змінили цифри на табло. Донеччани перехопили м'яч біля чужого карного майданчику, а Дентіньо завдав точного пострілу у нижній правий кут воріт опонентів.
Наприкінці 45-хвилинки Дентіньо виявився асистентом у моменті, коли гол забивав Тете. Перший перехопив ігровий снаряд на чужій половині, а Тете пробив у порожню сітку воріт.
В компенсований до поєдинку час Олексій Хобленко допоміг гостям відіграти один м'яч – 2:1.
Примітно, що "Дніпро-1" так і не зміг здобути перший заліковий бал у зустрічах із "Шахтарем": донеччани в УПЛ виграли у "Дніпра-1" чотири матчі з 4-х із загальною різницею м'ячів 9:2.
Доповнення
"Шахтар" набрав 48 очок і на 7 випереджає "Зорю" у боротьбі за срібні медалі чемпіонату.