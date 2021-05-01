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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Приблизились к серебру: "Шахтер" нанес поражение "Днепр-1"

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КИЕВ. 1 мая. УНН. "Шахтер" в присутствии зрителей на НСК "Олимпийский" провел баталию с "Днепр-1" в рамках 24-го тура УПЛ, передает корреспондент УНН.

Детали

В середине тайма "горняки" изменили цифры на табло. Дончане перехватили мяч у чужой штрафной, а Дентиньо нанес точный выстрела в нижний правый угол ворот оппонентов.

В конце 45-минутки Дентиньо оказался ассистентом в моменте, когда гол забивал Тете. Первый перехватил игровой снаряд на чужой половине, а Тете пробил в пустую сетку ворот.

В компенсированное к поединку время Алексей Хобленко помог гостям отыграть один мяч - 2:1.

Примечательно, что "Днепр-1" так и не смог получить первый зачетный балл во встречах с "Шахтером": дончане в УПЛ выиграли у "Днепра-1" четыре матча из 4-х с общей разницей мячей 9:2.

Дополнение

"Шахтер" набрал 48 очков и на 7 опережает "Зарю" в борьбе за серебряные медали чемпионата.

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