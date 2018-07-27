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На Запоріжжі СБУ зупинила автобуси з вірянами, які їхали на Хресну ходу до Києва

На Запоріжжі СБУ зупинила автобуси з вірянами, які їхали на Хресну ходу до Києва

Київ • УНН

 • 14700 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Автобуси з вірянами, які їхали на Хресну ходу до Києва, зупинили у Запорізькій області. Про це повідомила прес-служба Української православної церкви, передає УНН.

"У Запорізькій області невідомі на деякий час перекрили шлях 9 автобусів з віруючими, які їдуть на Хресний хід до Києва із Запоріжжя і Мелітополя", - йдеться в повідомленні.

Як розповів клірик Запорізької єпархії отець Геннадій, із Запоріжжя виїхали 8 автобусів з паломниками на Всеукраїнський Хресний хід. Їх на виїзді із Запоріжжя заблокували. Крім того, в колоні був ще один автобус з Мелітополя.

Священик зазначив, що ті, хто заблокували проїзд, були озброєними. Автобусам перекрили дорогу приватними автомобілями. На місці події присутня була поліція.

Згодом прес-служба повідомила, що СБУ зупинила у Запоріжжі ще 5 автобусів з вірянами УПЦ.

"Представники Служби безпеки України заблокували проїзд п'яти автобусів з вірянами Запорізької єпархії УПЦ під час технічної зупинки на набережній магістралі в Запоріжжі", - зазначили в прес-службі.

Священик Олександр Микитенко, клірик Запорізької єпархії, розповів, що під час зупинки до них під'їхали чотири легковика представницького класу.

"З автівок вийшло близько десяти співробітників СБУ. Вони заявили, що нібито надійшло повідомлення про мінування наших автобусів. Ці люди у грубій формі почали вимагати від священика нашої колони, щоб він їм підкорився і всі вийшли з автобусів та дали можливість їх оглянути вибухотехнікам, які повинні буцімто під'їхати", - зазначив Микитенко.

О третій годині ночі віряни продовжили свій шлях до столиці.

Нагадаємо, на Хресну ходу до Києва планують приїхати 200 тисяч вірян

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