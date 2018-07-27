На Запорожье СБУ остановила автобусы с верующими, которые ехали на Крестный ход в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Автобусы с верующими, которые ехали на Крестный ход в Киев, остановили в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Украинской православной церкви, передает УНН.
"В Запорожской области неизвестные на некоторое время перекрыли путь 9 автобусов с верующими, которые едут на Крестный ход в Киев из Запорожья и Мелитополя", - говорится в сообщении.
Как рассказал клирик Запорожской епархии отец Геннадий, из Запорожья выехали 8 автобусов с паломниками на Всеукраинский Крестный ход. Их на выезде из Запорожья заблокировали. Кроме того, в колонне был еще один автобус из Мелитополя.
Священник отметил, что те, кто заблокировали проезд, были вооружены. Автобусам перекрыли дорогу частными автомобилями. На месте происшествия присутствовала полиция.
Позже пресс-служба сообщила, что СБУ остановила в Запорожье еще 5 автобусов с верующими УПЦ.
"Представители Службы безопасности Украины заблокировали проезд пяти автобусов с верующими Запорожской епархии УПЦ во время технической остановки на набережной магистрали в Запорожье", - отметили в пресс-службе.
Священник Александр Микитенко, клирик Запорожской епархии, рассказал, что во время остановки к ним подъехали четыре легковушки представительского класса.
"С автомобилей вышло около десяти сотрудников СБУ. Они заявили, что якобы поступило сообщение о минировании наших автобусов. Эти люди в грубой форме потребовали от священника нашей колонны, чтобы он им подчинился и все вышли из автобусов и дали возможность их осмотреть взрывотехники, которые должны якобы подъехать", - отметил Микитенко.
В три часа ночи верующие продолжили свой путь в столицу.
Напомним, на Крестный ход в Киев планируют приехать 200000 верующих.