На Запоріжжі армія рф завдала 81 удару: били з РСЗВ, артилерії та авіації, 16 дронових атак
Київ • УНН
За даними місцевої влади, російські військові 81 раз завдали ударів по 16 населених пунктах у Запорізькій області України за минулу добу з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та безпілотників.
Запорізька область за минулу добу зазнала 81 удару російських військ, ворог бив з РСЗВ, артилерії, тричі з авіації, 16 разів атакував безпілотниками, повідомили у Запорізькій ОВА у вівторок, пише УНН.
Минулої доби військовослужбовці рф завдали 81 удар по 16 населених пунктах Запорізької області. (...) Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих
Як зазначається, ворог здійснив 5 РСЗВ-обстрілів Новоіванівки та Роботиного, 16 БПЛА-атак по Малій Токмачці, Левадному й П'ятихатках, а також 3 авіаційні удари по Новодарівці.
57 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Роботиного, Левадного, Полтавки, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл, вказали в ОВА.
Армія рф понад 140 разів вдарила по Запорізькій області, атакувала 27 дронами05.02.24, 09:33 • 25302 перегляди