На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  114714 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  130938 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  125231 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  134975 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  243768 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  337951 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  326948 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  287224 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  280783 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229911 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак

По данным местных властей, российские военные 81 раз нанесли удары по 16 населенным пунктам в Запорожской области Украины за минувшие сутки из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации и беспилотников.

Война •   •  7761 просмотра
На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак

Оккупанты выпустили более 180 снарядов по Херсонщине: пятеро погибших, один раненый

Пять человек погибли и один получил ранения в Херсонской области от более 180 снарядов, выпущенных российскими войсками во время вражеских обстрелов.

Война •   •  8702 просмотра
Оккупанты выпустили более 180 снарядов по Херсонщине: пятеро погибших, один раненый

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 390 тысяч

Генеральный штаб Украины сообщил, что потери россии с начала вторжения составили около 390 580 человек погибшими и тысячи единиц уничтоженной военной техники, в том числе 6365 танков.

Война •   •  8897 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 390 тысяч

Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: погиб двухмесячный мальчик - ОВА

Двухмесячный мальчик погиб и три женщины получили ранения в результате российской ракетной атаки С-300, которая разрушила трехэтажный отель в Золочеве, Харьковская область.

Война •   •  10092 просмотра
Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: погиб двухмесячный мальчик - ОВА

В Украине будет сыпать снег и лить дождь, но температура достигнет 12-17° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток

В течение следующих трех дней в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура местами будет достигать 12-17°C. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 6-7 февраля порывы 15-20 м/с, завтра на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Общество •   •  11748 просмотра
В Украине будет сыпать снег и лить дождь, но температура достигнет 12-17° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток

Саудовская Аравия собирается приобрести больше военных Airbus A330

Саудовская Аравия планирует приобрести больше транспортных самолетов Airbus A330 MRTT и, возможно, военно-транспортных самолетов A400M для усиления своих ВВС.

Новости Мира •   •  12100 просмотра
Саудовская Аравия собирается приобрести больше военных Airbus A330

За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба Украины, за минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений: российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 35 авиаударов и 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  15554 просмотра
За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ

Уникальные кадры: полярники впервые показали птенцов антарктических пингвинов

Украинские полярники обнародовали первое видео антарктических пингвинов и их птенцов, гнездящихся на острове Бут вблизи исследовательской станции "Академик Вернадский".

УНН Lite •   •  12991 просмотра
Уникальные кадры: полярники впервые показали птенцов антарктических пингвинов

Мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместитель прибыли в Украину

Мэр Риги и его заместитель прибыли в Киев 6 февраля.

Политика •   •  21005 просмотра
Мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместитель прибыли в Украину

Оккупанты на ВОТ просят кремль прислать больше учителей из-за нехватки кадров

Российские оккупанты в пожаловались Кремлю на нехватку учителей и попросили прислать на временно оккупированные территории больше преподавателей русского языка, литературы и истории.

Война •   •  23364 просмотра
Оккупанты на ВОТ просят кремль прислать больше учителей из-за нехватки кадров