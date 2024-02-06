На Запорожье армия рф нанесла 81 удар: били из РСЗО, артиллерии и авиации, 16 дроновых атак

Запорожская область за минувшие сутки подверглась 81 удару российских войск, враг бил из РСЗО, артиллерии, трижды из авиации, 16 раз атаковал беспилотниками, сообщили в Запорожской ОВА во вторник, пишет УНН.

За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 81 удар по 16 населенным пунктам Запорожской области. (...) Поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших - сообщили в Запорожской ОВА в Telegram.

Как отмечается, враг совершил 5 РСЗО-обстрелов Новоивановки и Работино, 16 БПЛА-атак по Малой Токмачке, Левадном и Пятихатках, а также 3 авиационных удара по Новодаровке.

57 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Работино, Левадного, Полтавки, Белогорья, Степногорска, Каменского, Плавней и других прифронтовых городов и сел, указали в ОВА.

Армия рф более 140 раз ударила по Запорожской области, атаковала 27 дронами