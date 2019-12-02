На воді за тиждень загинули близько 20 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. За тиждень, що минув, на водоймах в Україні загинули 19 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"Протягом тижня (з 25 листопада по 2 грудня) на водних об’єктах загинуло 19 осіб", - вказали у відомстві.
Також за минулий тиждень ліквідовано 1 тис. 347 пожеж. На пожежах загинуло 67 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 794 тис. грн.
Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 208 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 99 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, пожежі цього року забрали життя близько 1,6 тис. українців.