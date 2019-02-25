На цьому тижні Рада планує зайнятися мовою, іноземними військовими та ДБР

Верховна Рада планує в четвер почати розгляд законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної № 5670-д.

У вівторок, 26 лютого, депутати продовжать розгляд законопроекту про штрафи за хостели в багатоповерхівках (документ почали обговорювати наприкінці минулого пленарного четверга, але голосування не відбулося).

Після цього в плані роботи - блок питань нацбезпеки та оборони, зокрема позначений як невідкладний президентський законопроект про допуск іноземних військовослужбовців до України для участі в багатонаціональних навчаннях у 2019 році.



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Можливо, цього разу парламент врегулює діяльність Державного бюро розслідувань.

На розгляді депутатів також проект постанови "про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборчий період 2019 року".

Середа, 27 лютого, має стати днем ратифікацій.

У четвер, 28 лютого, народні депутати планують розпочати роботу з двох законопроектів у першому читанні - євроінтеграційних змін до Митного кодексу та щодо доступу НАЗК до необхідної інформації.

Уже кілька разів потрапляли до плану роботу на тиждень президентський невідкладний та депутатський альтернативний законопроекти про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Як повідомляв УНН, Президент підписав зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО.