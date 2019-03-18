На станції “Академік Вернадський” голосуватимуть за президента України 34 полярники
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Учасники українських антарктичних експедицій мають можливість реалізувати своє виборче право на антарктичній станції “Академік Вернадський” та 31 березня проголосувати на виборах України за президента. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного антарктичного центру України МОН.
“Антарктична станція „Академік Вернадський“, розташована за 15 тисяч км від Києва, є найвіддаленішою виборчою дільницею України. 31 березня тут голосуватимуть 34 особи — 11 учасників постійної експедиції, т.зв. зимівники, які перебувають на станції цілий рік, а також 23 науковці сезонної експедиції, які прибули наприкінці січня”, — йдеться у повідомленні.
Станції “Академік Вернадський” є спецдільницею. Полярники використовують не “живі” бюлетені, а їх роздруковані скан-копії, які напередодні надсилає ЦВК.
“У день виборів у найбільшому приміщенні станції — їдальні — встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Відтак у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів”, — додали на науковому центрі.
Також у центрі додали, відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію, створену з числа полярників. Днями ЦВК затвердив склад комісії на цій спецдільниці в особі чотирьох полярників, головою визначено начальника 23 УАЕ Віктора Ситова.
Документи у формі скан-копій передадуть зі станції до ЦВК.
Нагадаємо, на чергових виборах президента України станом на 15 березня утворено 30 002 виборчі дільниці. З них звичайних — 28 653; закордонних — 101; спеціальних — 1248.