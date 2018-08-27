На Полтавщині сталося масштабне займання сухої трави
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У селі Пухальщина Полтавської області сталася пожежа на відкритій території: горіла суха рослинність на площі 10 га. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в області, передає УНН.
"26 серпня о 15:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на відкритій території в с. Пухальщина Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить суха рослинність на площі 10 га. Пожежу було локалізовано о 21:00, а о 22:07 - ліквідовано",- йдеться в повідомленні.
У результаті події травмованих та загиблих немає. До гасіння займання залучили чотири рятувальники особового складу на одній одиниці техніки. Нині причина займання встановлюється.
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Нагадаємо, у Херсонській області сталася пожежа сухостою та очерету на площі близько 5 га.