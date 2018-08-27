В Полтавской области произошло масштабное возгорание сухой травы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В селе Пухальщина Полтавской области произошел пожар на открытой территории: горела сухая растительность на площади 10 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
"26 августа в 15:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на открытой территории в с. Пухальщина Кременчугского района. Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит сухая растительность на площади 10 га. Пожар был локализован в 21:00, а в 22:07 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
В результате происшествия травмированных и погибших нет. К тушению пожара привлекли четыре спасателя личного состава на одной единице техники. Сейчас причина возгорания устанавливается.
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Напомним, в Херсонской области произошел пожар сухостоя и тростника на площади около 5 га.