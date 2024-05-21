На півдні вночі збили 20 "шахедів", з них 14 - на Одещині
Київ • УНН
Російські війська провели атаки безпілотників-камікадзе на південні регіони України, але українська протиповітряна оборона успішно відпрацювала по 20 безпілотниках над Одеською, Херсонською, Дніпропетровською та Миколаївською областями, без жодних втрат.
Українська протиповітряна оборона результативно відпрацювала по 20 ударних дронах типу Shahed над Одеською, Херсонською, Дніпропетровською та Миколаївською областями уночі, обійшлося без влучань, повідомили у Силах оборони півдня України у вівторок, пише УНН.
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Як вказано, цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 5 годин.
В операційній зоні Сил оборони Півдня вдалось результативно відпрацювати по 20 баражуючих снарядах: 14 збито на Одещині, 3 - на Херсонщині, 2 у Дніпропетровській області та 1 на Миколаївщині. Влучань не допущено
Повітряні Сили збили 28 із 29 ударних російських дронів21.05.24, 08:01 • 104179 переглядiв