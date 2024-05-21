На юге ночью сбили 20 "шахедов", из них 14 - в Одесской области

Украинская противовоздушная оборона результативно отработала по 20 ударным дронам типа Shahed над Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областями ночью, обошлось без попаданий, сообщили в Силах обороны юга Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

Как указано, этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам. Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 5 часов.

В операционной зоне Сил обороны Юга удалось результативно отработать по 20 барражирующих снарядов: 14 сбито в Одесской области, 3 - в Херсонской области, 2 в Днепропетровской области и 1 в Николаевской области. Попаданий не допущено - говорится в сообщении Сил обороны Юга в Telegram.

Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов