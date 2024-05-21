На юге ночью сбили 20 "шахедов", из них 14 - в Одесской области
Киев • УНН
Российские войска провели атаки беспилотников-камикадзе на южные регионы Украины, но украинская противовоздушная оборона успешно отработала по 20 беспилотникам над Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областями, без потерь.
Украинская противовоздушная оборона результативно отработала по 20 ударным дронам типа Shahed над Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областями ночью, обошлось без попаданий, сообщили в Силах обороны юга Украины во вторник, пишет УНН.
Детали
Как указано, этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам. Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 5 часов.
В операционной зоне Сил обороны Юга удалось результативно отработать по 20 барражирующих снарядов: 14 сбито в Одесской области, 3 - в Херсонской области, 2 в Днепропетровской области и 1 в Николаевской области. Попаданий не допущено
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