На окупованих територіях України і в російському ростові сталися масові відключення електрики - ЗМІ

У низці тимчасово окупованих регіонів України сталися перебої або відключення електроенергії. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

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Зокрема, йдеться про окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, після серії вибухів світло зникло в деяких районах російського міста ростов.

ростов, місцеві жителі повідомляють про вибух у місті, після чого у місті виникли проблеми з електрикою - йдеться в одному з повідомлень.

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