На окупованих територіях України і в російському ростові сталися масові відключення електрики - ЗМІ
Київ • УНН
Перебої з електрикою зафіксували на окупованих територіях Херсонщини й Запоріжжя та в окремих районах ростова. Відключенням передували вибухи.
У низці тимчасово окупованих регіонів України сталися перебої або відключення електроенергії. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.
Деталі
Зокрема, йдеться про окуповані території Херсонської та Запорізької областей.
Крім того, після серії вибухів світло зникло в деяких районах російського міста ростов.
ростов, місцеві жителі повідомляють про вибух у місті, після чого у місті виникли проблеми з електрикою
Нагадаємо
Тимчасово окупований Крим у ніч на суботу, 24 жовтня, занурився у блекаут.
Сили оборони уразили пункти управління та склади рф на Донбасі й у Криму - Генштаб21.10.26, 15:38 • 4275 переглядiв