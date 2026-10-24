На оккупированных территориях Украины и в российском Ростове произошли массовые отключения электроэнергии — СМИ

В ряде временно оккупированных регионов Украины произошли перебои или отключения электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

В частности, речь идет об оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, после серии взрывов свет исчез в некоторых районах российского города Ростова.

Ростов, местные жители сообщают о взрыве в городе, после чего в городе возникли проблемы с электричеством — говорится в одном из сообщений.

Напомним

Временно оккупированный Крым в ночь на субботу, 24 октября, погрузился в блэкаут.

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