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На оккупированных территориях Украины и в российском Ростове произошли массовые отключения электроэнергии — СМИ

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Перебои с электричеством зафиксировали на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в отдельных районах Ростова. Отключениям предшествовали взрывы.

На оккупированных территориях Украины и в российском Ростове произошли массовые отключения электроэнергии — СМИ

В ряде временно оккупированных регионов Украины произошли перебои или отключения электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

В частности, речь идет об оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, после серии взрывов свет исчез в некоторых районах российского города Ростова.

Ростов, местные жители сообщают о взрыве в городе, после чего в городе возникли проблемы с электричеством

— говорится в одном из сообщений.

Напомним

Временно оккупированный Крым в ночь на субботу, 24 октября, погрузился в блэкаут.

Силы обороны поразили пункты управления и склады рф на Донбассе и в Крыму - Генштаб21.10.26, 15:38 • 4275 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеНовости МираПроисшествия
Взрывы
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Запорожская область
Херсонская область
Крым
Украина