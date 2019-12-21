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На мосту Патона відновлено транспортний рух після ремонту

На мосту Патона відновлено транспортний рух після ремонту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. На мосту імені Патона після ремонту повністю відкрито транспортний рух. Про це повідомляє УНН із посиланням на КК "Київавтодор".

"На мосту ім. Патона повністю відкрито транспортний рух. Ремонтні роботи закінчили на 3 доби раніше", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що столичні дорожники ліквідовували просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для її відновлення використано бетон із поліпшеними якостями. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово та мали завершитись 23 грудня.

Поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Києві майже на тиждень обмежать рух мостом Патона через аварійне покриття.

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