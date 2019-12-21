На мосту Патона відновлено транспортний рух після ремонту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На мосту імені Патона після ремонту повністю відкрито транспортний рух. Про це повідомляє УНН із посиланням на КК "Київавтодор".
"На мосту ім. Патона повністю відкрито транспортний рух. Ремонтні роботи закінчили на 3 доби раніше", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що столичні дорожники ліквідовували просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для її відновлення використано бетон із поліпшеними якостями. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово та мали завершитись 23 грудня.
Поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Києві майже на тиждень обмежать рух мостом Патона через аварійне покриття.