На мосту Патона восстановлено транспортное движение после ремонта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. На мосту имени Патона после ремонта полностью открыто движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КК "Киевавтодор".
"На мосту им. Патона полностью открыто движение транспорта. Ремонтные работы закончили на 3 суток раньше", - говорится в сообщении.
Отметим, что столичные дорожники ликвидировали проседания на мосту, под которым обнаружили повреждения плиты автопроезда. Для ее восстановления использовано бетон с улучшенными качествами. Аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно и имели завершиться 23 декабря.
Текущие работы закончили и на Южном мосту, где транспортное движение также открыто.
Как ранее сообщалось в УНН, в Киеве почти на неделю ограничат движение по мосту Патона из-за аварийного покрытия.