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На Київщині під час пожежі у недіючій будівлі згоріла людина

На Київщині під час пожежі у недіючій будівлі згоріла людина

Київ • УНН

 • 19916 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Київщині під час пожежі в недіючій будівлі згорів чоловік 1973 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Київській області.

Повідомляється, що до диспетчерської служби Богуславського району 10 квітня о 11:23 надійшло повідомлення про пожежу в селі Саварка Богуславського району — поза межами села.

“По прибуттю рятувальників встановлено, що горить недіюча будівля. Під час проведення розвідки та ліквідації пожежі рятувальники виявили в кімнаті тіло чоловіка 1973 року народження”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що пожежу локалізувало об 11:51 та ліквідували о 12:33. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на Львівщині горів колишній бар.

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