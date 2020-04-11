В Киевской области во время пожара в недействующем здании сгорел мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киевской области во время пожара в недействующем здании сгорел мужчина 1973 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киевской области.
Сообщается, что в диспетчерскую службу Богуславского района 10 апреля в 11:23 поступило сообщение о пожаре в селе Саварка Богуславского района — за пределами села.
“По прибытию спасателей установлено, что горит недействующая здание. Во время проведения разведки и ликвидации пожара спасатели обнаружили в комнате тело мужчины 1973 года рождения”, — указано в сообщении.
Отмечается, что пожар локализовали о 11:51 и ликвидировали в 12:33. Причина пожара устанавливается.
Напомним, во Львовской области горел бывший бар.