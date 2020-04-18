На Кіровоградщині підтвердили 12 летальних випадків від коронавірусу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Кіровоградській області лабораторним методом підтвердили 234 випадки захворювання на коронавірус, із них 12 летальних. Про це голова Кiровоградської ОДА Андрiй Балонь повiдомив в своєму Telegram-каналi, передає УНН.
“Учора в Центральній міській лікарні в Кропивницькому померли 87-річний чоловік і 68-річний чоловік, який працював у Центрі екстреної медичної допомоги. Ще одна 82-річна жінка померла вдома. Усі вони мали підтверджений ПЛР-тест на коронавірус і лікувалися від інших важких супутніх захворювань”, — йдеться в дописі.
За минулу добу методом ПЛР-реакції, з його слів, в області підтвердили 16 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом серед хворих — 6 дітей і 78 медпрацівників.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5106 випадків COVID-19.