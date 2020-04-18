В Кировоградской области подтвердили 12 летальных случаев от коронавируса

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 37325 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81653 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102199 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128412 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128964 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172477 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121775 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157663 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104931 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Кировоградской области подтвердили 12 летальных случаев от коронавируса

В Кировоградской области подтвердили 12 летальных случаев от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12252 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 234 случая заболевания коронавирусом, из них 12 летальных. Об этом председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Вчера в Центральной городской больнице в Кропивницком умерли 87-летний мужчина и 68-летний мужчина, который работал в Центре экстренной медицинской помощи. Еще одна 82-летняя женщина умерла дома. Все они имели подтвержденный ПЦР-тест на коронавирус и лечились от других тяжелых сопутствующих заболеваний", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки методом ПЦР-реакции, по его словам, в области подтвердили 16 новых случаев заболевания COVID-19. В целом среди больных - 6 детей и 78 медработников.

Напомним, в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19.

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