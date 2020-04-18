В Кировоградской области подтвердили 12 летальных случаев от коронавируса
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 234 случая заболевания коронавирусом, из них 12 летальных. Об этом председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Вчера в Центральной городской больнице в Кропивницком умерли 87-летний мужчина и 68-летний мужчина, который работал в Центре экстренной медицинской помощи. Еще одна 82-летняя женщина умерла дома. Все они имели подтвержденный ПЦР-тест на коронавирус и лечились от других тяжелых сопутствующих заболеваний", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки методом ПЦР-реакции, по его словам, в области подтвердили 16 новых случаев заболевания COVID-19. В целом среди больных - 6 детей и 78 медработников.
Напомним, в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19.