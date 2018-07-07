На Харківщині судитимуть чоловіка за погром і вбивство у ромському поселенні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Поліція Харківщини закінчила досудове розслідування у справі щодо вбивства і погром у ромському поселенні. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“Досудовим розслідуванням установлено, що мешканець одного із районів Харківської області, разом із родичем та знайомим, умисно організував масові заворушення проти ромів у травні 2017 року в одному із сіл Дергачівського району Харківської області та брав у них активну участь”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, заворушення супроводжувались насильством над особами ромської національності, із застосуванням зброї та інших предметів, які використовувалися як зброя.
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У ході протиправних дій фігурант убив одного із місцевих ромів, вистріливши йому у спину. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вбивстві, підозрюваний вчинив кримінальне правопорушення, передбачене п.9 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.
Також фігуранту оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5-ти до 8-ми років.
Нагадаємо, голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що до Національної поліції України в цьому році надійшло шість повідомлень про напад на поселення ромів.