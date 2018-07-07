В Харьковской области будут судить мужчину за погром и убийство в ромском поселении

"Досудебным расследованием установлено, что житель одного из районов Харьковской области, вместе с родственником и знакомым, умышленно организовал массовые беспорядки против ромов в мае 2017 года в одном из сел Дергачевского района Харьковской области и принимал в них активное участие", - говорится в сообщении.

Как отмечается, беспорядки сопровождались насилием над лицами ромской национальности, с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие.

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В ходе противоправных действий фигурант убил одного из местных ромов, выстрелив ему в спину. Таким образом, своими умышленными действиями, которые выразились в убийстве, подозреваемый совершил уголовное преступление, предусмотренное п.9 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Также фигуранту объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет.

Напомним, председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Национальную полицию Украины в этом году поступило шесть сообщений о нападении на поселение цыган.