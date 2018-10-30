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На Донеччині "міністру фінансів ДНР" заочно дали 10 років тюрми

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За матеріалами Служби безпеки України Жовтневий райсуд Маріуполя заочно засудив до десяти років позбавлення волі "міністра фінансів ДНР" Катерину Матющенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що з листопада 2014 року мешканка тимчасово окупованого Донецька очолює фейкове "міністерство фінансів" терористів та активно сприяє злочинній діяльності незаконних збройних формувань. Зловмисниця займається збором коштів до "республіканського бюджету", виконує вказівки ватажків бойовиків та російських кураторів, забезпечуючи функціонування фінансової системи псевдоутворення разом із "силовим блоком", – йдеться в повідомленні.

Суд визнав зловмисницю винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 110 КК України. Їй призначили покарання – десять років позбавлення волі.

"Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення судового вироку до виконання. Засуджену оголошено у розшук", – зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, з тимчасово окупованої території Донецької області вивели колишнього "міністра культури та туризму ДНР".

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