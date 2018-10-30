В Донецкой области "министру финансов ДНР" заочно дали 10 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По материалам Службы безопасности Украины Жовтневый райсуд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения свободы "министра финансов ДНР" Екатерину Матющенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейковое "министерство финансов" террористов и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований. Злоумышленница занимается сбором средств в "республиканский бюджет", выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдообразования вместе с "силовым блоком", – говорится в сообщении.
Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 УК Украины. Ей назначили наказание – десять лет лишения свободы.
"Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Осужденная объявлен в розыск", – отметили в спецслужбе.
Напомним, с временно оккупированной территории Донецкой области вывели бывшего "министра культуры и туризма ДНР".