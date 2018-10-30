В Донецкой области "министру финансов ДНР" заочно дали 10 лет тюрьмы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 16270 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109355 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117424 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156017 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148579 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138488 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129219 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174353 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118162 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области "министру финансов ДНР" заочно дали 10 лет тюрьмы

В Донецкой области "министру финансов ДНР" заочно дали 10 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 8702 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. По материалам Службы безопасности Украины Жовтневый райсуд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения свободы "министра финансов ДНР" Екатерину Матющенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейковое "министерство финансов" террористов и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований. Злоумышленница занимается сбором средств в "республиканский бюджет", выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдообразования вместе с "силовым блоком", – говорится в сообщении.

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 УК Украины. Ей назначили наказание – десять лет лишения свободы.

"Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Осужденная объявлен в розыск", – отметили в спецслужбе.

Напомним, с временно оккупированной территории Донецкой области вывели бывшего "министра культуры и туризма ДНР".

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