На Дніпропетровщині на ходу загорілася вантажівка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вантажний автомобіль "МАН" загорівся під час руху на трасі "Дніпро - Миколаїв" у межах Дніпропетровської області, водій і пасажир вантажівки не постраждали. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Повідомлення про пожежу на транспортному засобі на 152 кілометрі траси рятувальники отримали 14 серпня о 16:15.
Як було з’ясовано, пожежа виникла у відсіку двигуна в автомобілі марки "МАН" з причепом під час руху. Автомобіль був навантажений жмихом.
О 16:45 пожежу було локалізовано та о 17:15 - ліквідовано.
Вогнем було знищено моторний відсік та кабіну автомобіля, частково пошкоджено вантаж – жмих сої на площі 3 кв. метрів. Площа вогню становила орієнтовно 12 кв. метрів.
Водій та пасажир вантажного автомобілю внаслідок пожежі не постраждали.
Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, через зіткнення двох вантажівок на Львівщині загинула людина.