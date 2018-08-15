В Днепропетровской области на ходу загорелся грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Грузовой автомобиль "МАН" загорелся во время движения на трассе "Днепр - Николаев" в пределах Днепропетровской области, водитель и пассажир грузовика не пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Сообщение о пожаре на транспортном средстве на 152 километре трассы спасатели получили 14 августа в 16:15.
Как выяснилось, пожар возник в отсеке двигателя в автомобиле марки "МАН" с прицепом при движении. Автомобиль был нагружен жмыхом.
В 16:45 пожар был локализован и в 17:15 - ликвидирован.
Огнем было уничтожено моторный отсек и кабину автомобиля, частично поврежден груз - жмых сои на площади 3 кв. метров. Площадь огня составила ориентировочно 12 кв. метров.
Водитель и пассажир грузового автомобиля в результате пожара не пострадали.
Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, из-за столкновения двух грузовиков во Львовской области погиб человек.