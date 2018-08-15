В Днепропетровской области на ходу загорелся грузовик

Сообщение о пожаре на транспортном средстве на 152 километре трассы спасатели получили 14 августа в 16:15.

Как выяснилось, пожар возник в отсеке двигателя в автомобиле марки "МАН" с прицепом при движении. Автомобиль был нагружен жмыхом.

В 16:45 пожар был локализован и в 17:15 - ликвидирован.

Огнем было уничтожено моторный отсек и кабину автомобиля, частично поврежден груз - жмых сои на площади 3 кв. метров. Площадь огня составила ориентировочно 12 кв. метров.

Водитель и пассажир грузового автомобиля в результате пожара не пострадали.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, из-за столкновения двух грузовиков во Львовской области погиб человек.