На Буковині виявили 24 нові випадки коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 24 нові випадки інфікування COVID-19, також в області одужало 27 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 79 246 випадки хвороби. За останню добу 53 особи одужало, 76 252 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 767 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 348 ПЛР-дослідженнь та 172 експрес-тести.
Більше подробиць очільник ОДА не навів.
Загальна ситуація
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.