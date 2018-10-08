МЗС РФ викликало посла Нідерландів через хакерський скандал з ОЗХЗ

"У зв'язку з кампанією з дезінформації, влаштованої в Гаазі, у понеділок до МЗС буде викликана посол Нідерландів", - відзначили у російському міністерстві.

Видання зазначає, що 4 жовтня міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд виступила з твердженням, що служба військової розвідки і безпеки королівства запобігла 13 квітня хакерській атаці з боку Росії на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

За її версією, до кібератаки причетні четверо росіян, у той же день їх видворили з країни. Як стверджує міністр, підозрювані є співробітниками Головного управління (ГУ, колишнє ГРУ) Генштабу ЗС РФ. За її відомостями, вилучене у них обладнання також свідчить про те, що вони намагалися отримати доступ до даних, що стосуються розслідування катастрофи малайзійського Boeing в Україні в 2014 році.

Як повідомила тоді Бейлевельд, тимчасовий повірений у справах РФ у Нідерландах був викликаний до МЗС королівства.