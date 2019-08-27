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МЗС Чехії: ми не визнаємо результати "виборів" в Абхазії

МЗС Чехії: ми не визнаємо результати "виборів" в Абхазії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У офіційній Празі заявили, що не визнають проведення так званих виборів в Абхазькому регіоні Грузії, який був окупований Російською Федерацією. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву МЗС Чехії.

“Болгарія, Ірландія, Канада, Канада, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Румунія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки, Україна, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція та Естонія не визнають легітимність так званих „президентських виборів“, проведених в регіоні Грузії де -факто владою в Сухумі 25 серпня 2019 року, і не визнають їх результати”, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що аналогічним чином, Чехія не визнає “легітимності і результатів так званих „парламентських виборів“, що відбулися в Південній Осетії/Цхінвальському регіоні Грузії 9 червня 2019 року”.

“Ми знову заявляємо про нашу повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС Чехії закликали Росію виконати “всі свої зобов’язання за угодою про припинення вогню 2008 року, включаючи виведення своїх сил на передконфліктні позиції і надання вільного доступу для гуманітарної допомоги в ці регіони, а також скасувати визнання грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії як незалежних держав”, — резюмували у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПАРЄ засудили “вибори” в Абхазії під контролем Росії

Як повідомляв УНН, Україна рішуче засудила проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії (Грузія).

Нагадаємо, Абхазія не підконтрольна Грузії з періоду військових дій 1992-1993рр. Незалежність Абхазії і сусідній Південній Осетії Росія визнала після бойових дій в 2008 році. 18-19 квітня 2017 року глава МЗС РФ Сергій Лавров відвідав окуповану Абхазію з метою відкриття в місті Сухумі російського посольства.

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