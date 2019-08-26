У ПАРЄ засудили "вибори" в Абхазії під контролем Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи заявили про нелегітимність проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії в Грузії. Про це заявивши співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу Грузії Тітус Корлецян (Румунія) і Клод Керн (Франція), передає УНН з посиланням на офіційний сайт Асамблеї.
"Ми в черговий раз заявляємо про нашу повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Так звані президентські вибори в грузинському регіоні Абхазії 25 серпня 2019 року, таким чином, не є ні законними, ні легітимними. Як ми вже говорили раніше, ці так звані вибори перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту, і замість того, щоб об'єднувати людей, вони лише ще більше віддаляють їх один від одного. Ми можемо тільки засудити це", - заявили співдоповідачі.
Крім того, співдоповідачі повинні 17 і 18 вересня 2019 року відвідати Грузію з місією щодо встановлення фактів в рамках діючої в країні процедури моніторингу.
Як повідомляв УНН, Україна рішуче засудила проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії (Грузія).
Нагадаємо, Абхазія не підконтрольна Грузії з періоду військових дій 1992-1993рр. Незалежність Абхазії і сусідній Південній Осетії Росія визнала після бойових дій в 2008 році. 18-19 квітня 2017 року глава МЗС РФ Сергій Лавров відвідав окуповану Абхазію з метою відкриття в місті Сухумі російського посольства.