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У ПАРЄ засудили "вибори" в Абхазії під контролем Росії

У ПАРЄ засудили "вибори" в Абхазії під контролем Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи заявили про нелегітимність проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії в Грузії. Про це заявивши співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу Грузії Тітус Корлецян (Румунія) і Клод Керн (Франція), передає УНН з посиланням на офіційний сайт Асамблеї.

"Ми в черговий раз заявляємо про нашу повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Так звані президентські вибори в грузинському регіоні Абхазії 25 серпня 2019 року, таким чином, не є ні законними, ні легітимними. Як ми вже говорили раніше, ці так звані вибори перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту, і замість того, щоб об'єднувати людей, вони лише ще більше віддаляють їх один від одного. Ми можемо тільки засудити це", - заявили співдоповідачі.

Крім того, співдоповідачі повинні 17 і 18 вересня 2019 року відвідати Грузію з місією щодо встановлення фактів в рамках діючої в країні процедури моніторингу.

Як повідомляв УНН, Україна рішуче засудила проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії (Грузія).

Нагадаємо, Абхазія не підконтрольна Грузії з періоду військових дій 1992-1993рр. Незалежність Абхазії і сусідній Південній Осетії Росія визнала після бойових дій в 2008 році. 18-19 квітня 2017 року глава МЗС РФ Сергій Лавров відвідав окуповану Абхазію з метою відкриття в місті Сухумі російського посольства.

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