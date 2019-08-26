В ПАСЕ осудили "выборы" в Абхазии под контролем России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили о нелегитимности проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии в Грузии. Об этом заявив содокладчики ПАСЕ по мониторингу Грузии Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция), передает УНН со ссылкой на официальный сайт Ассамблеи.
"Мы в очередной раз заявляем о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. Так называемые президентские выборы в грузинском регионе Абхазии 25 августа 2019 года, таким образом, не являются ни законными, ни легитимными. Как мы уже говорили ранее, эти так называемые выборы препятствуют мирному урегулированию конфликта, и вместо того, чтобы объединять людей, они лишь еще больше отдаляют их друг от друга. Мы можем только осудить это", - заявили содокладчики.
Кроме того, содокладчики должны 17 и 18 сентября 2019 года посетить Грузию с миссией по установлению фактов в рамках действующей в стране процедуры мониторинга.
Как сообщал УНН, Украина решительно осудила проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии (Грузия).
Напомним, Абхазия не подконтрольна Грузии с периода военных действий 1992-1993гг. Независимость Абхазии и соседней Южной Осетии Россия признала после боевых действий в 2008 году. 18-19 апреля 2017 глава МИД РФ Сергей Лавров посетил оккупированную Абхазию с целью открытия в городе Сухуми российского посольства.