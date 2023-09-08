МВС опублікувало фото порятунку поліцейського з-під завалів у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на сторінці у Telegram опублікував фото моменту порятунку поліцейського з-під завалів адміністративної будівлі у Кривому Розі, куди сьогодні влучила ворожа ракета, пише УНН.
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"Кривий Ріг: момент порятунку поліцейського з-під завалів. Дякую всім за врятовані життя", - пояснив події на світлині міністр.
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За даними МВС, постраждалих внаслідок удару російських військ по Кривому Рогу вже 44 особи, відомо про одного загиблого. У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам. Зруйновано адміністративну будівлю поліції, загинув поліцейський, троє у тяжкому стані, ще шестеро співробітників - травмовані.
Внаслідок атаки пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежу, яка виникла в гаражах, локалізували.