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МВС опублікувало фото порятунку поліцейського з-під завалів у Кривому Розі

МВС опублікувало фото порятунку поліцейського з-під завалів у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 441797 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на сторінці у Telegram опублікував фото моменту порятунку поліцейського з-під завалів адміністративної будівлі у Кривому Розі, куди сьогодні влучила ворожа ракета, пише УНН.

Цитата

"Кривий Ріг: момент порятунку поліцейського з-під завалів. Дякую всім за врятовані життя", - пояснив події на світлині міністр.

Доповнення

За даними МВС, постраждалих внаслідок удару російських військ по Кривому Рогу вже 44 особи, відомо про одного загиблого. У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам. Зруйновано адміністративну будівлю поліції, загинув поліцейський, троє у тяжкому стані, ще шестеро співробітників - травмовані.

Внаслідок атаки пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежу, яка виникла в гаражах, локалізували.

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