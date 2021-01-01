Мінсоц: в Україні виплатили вже 70 тис. "лікарняних" через самоізоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В Україні вже оплатили 70 тис. лікарняних, оформлених через самоізоляцію у зв’язку з підозрою на COVID-19, повідомила в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує УНН.
"Це була наша ініціатива. Тому що, коли ми почали розглядати, як розірвати ланцюжок захворюваності, ми зрозуміли, що може бути в родині людина, яка хвора, і щоб далі не йшло, щоб ця людина ізолювалася. Є ж безсимптомні, а є, що люди не хворіють, і тому була запроваджена програма лікарняних по самоізоляції. Вона працює. Там 70 тисяч виплачених лікарняних. Вони йдуть 50% від середнього доходу людини. І люди можуть їх оформлювати на 14 днів як лікарняний, тільки у нього інша назва – "лікарняний по самоізоляції", – повідомила вона.
За словами Лазебної, програма працює, і на сайті Фонду соціального страхування "є порядок, як це отримати".
"Звертатися треба до сімейного лікаря, казати, що у мене хвора у родині людина, ми в одному приміщенні живемо. І буде оформлюватися лікарняний по самоізоляції", – додала міністр.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Мін’юсті пояснили порядок виплати "лікарняних" особам, які перебували на самоізоляції через COVID-19.