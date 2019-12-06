Мінські угоди ускладнюють процес реінтеграції Донбасу - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Глава політпідгрупи ТКГ Олексій Резніков заявив, що Мінські угоди ускладнюють процес реінтеграції Донбасу. Про це заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” член української делегації, глава політичної підгрупи в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков, передає УНН.
“Мінські угоди сьогодні ускладнюють реінтеграцію й ускладнюють примирення”, — сказав Резніков.
На думку глави політпідгрупи в ТКГ, Мінські угоди необхідно модернізувати.
Зокрема, Резніков заявив, що формула Штайнмайера передбачає тільки набуття чинності закону про особливості самоврядування в окремих територіях Луганської та Донецької областей.
“Славнозвісна формула Штайнмайера, яку до речі, не багато хто читав... формула Штайнмайера з юридичної точки зору та з точки зору юридичної техніки передбачає одну річ — момент набуття, вступу в чинність відповідного закону про особливості самоврядування окремих областей, який називають (закон) “про особливий статус”, — пояснив Резніков.
За його словами, після висновку БДІПЛ ОБСЄ та в разі відповідності виборів демократичним стандартам, такий закон може набути постійної дії.
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Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Цю зустріч, зокрема, нещодавно підтвердив сам Зеленський.
Зеленський, зокрема, розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час “нормандського” саміту.
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