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Мінські угоди ускладнюють процес реінтеграції Донбасу - Резніков

Київ • УНН

 • 11434 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Глава політпідгрупи ТКГ Олексій Резніков заявив, що Мінські угоди ускладнюють процес реінтеграції Донбасу. Про це заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” член української делегації, глава політичної підгрупи в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков, передає УНН.

“Мінські угоди сьогодні ускладнюють реінтеграцію й ускладнюють примирення”, — сказав Резніков.

На думку глави політпідгрупи в ТКГ, Мінські угоди необхідно модернізувати.

Зокрема, Резніков заявив, що формула Штайнмайера передбачає тільки набуття чинності закону про особливості самоврядування в окремих територіях Луганської та Донецької областей.

“Славнозвісна формула Штайнмайера, яку до речі, не багато хто читав... формула Штайнмайера з юридичної точки зору та з точки зору юридичної техніки передбачає одну річ — момент набуття, вступу в чинність відповідного закону про особливості самоврядування окремих областей, який називають (закон) “про особливий статус”, — пояснив Резніков.

За його словами, після висновку БДІПЛ ОБСЄ та в разі відповідності виборів демократичним стандартам, такий закон може набути постійної дії.

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Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Цю зустріч, зокрема, нещодавно підтвердив сам Зеленський.

Зеленський, зокрема, розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час “нормандського” саміту.

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