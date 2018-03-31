Міноборони: бойовики на Донбасі приховано стягують озброєння і техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Використовуючи режим перемир’я, бойовики окупаційних адміністрацій РФ продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"У районах населених пунктів Чистякове, Олександрівка та Круглик спостерігачам СММ ОБСЄ підтверджено факт розташування 14 танків, а у районів населеному пункту Золоте – 9 одиниць БМП-1", - повідомив він із посиланням на дані української сторони спільного центру з контролю та координацій питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Поряд з цим, на світлодарському напрямку зафіксоване переміщення техніки бойовиків до лінії зіткнення у кількості 14 БМП та 6 одиниць тентових вантажівок, додав Д.Гуцуляк.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 32 рази порушували режим тиші у зоні АТО.