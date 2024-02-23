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Міністри ЄС підтвердили підтримку України та закликали притягти росію до відповідальності за військові злочини - заява

Київ • УНН

 • 22854 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС засудили війну росії проти України і закликали притягнути росію та її керівництво до відповідальності за ведення агресивної війни та тяжкі злочини згідно з міжнародним правом.

Міністри ЄС підтвердили підтримку України та закликали притягти росію до відповідальності за військові злочини - заява

Про це йдеться у заяві Комітету міністрів Євросоюзу, зробленої з нагоди початку повномасштабної агресивної війни росії проти України, передає УНН.

Деталі

Міністри закордонних справ ЄС, що входять до Комітету міністрів зробили заяву, в якій наголосили на продовженні підтримки України та закликали притягти росію та представників російського режиму до відповідальності за воєнні злочини. До заяви також приєдналися також наступні країни: Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ліхтенштейн, Республіка Молдова, Монако, Чорногорія, Північна Македонія, Сан-Марино, Україна.

У заяві наголошується, що ЕС засуджує агресивну війну росії проти України, а також участь білоруського режиму в цій війні.

Закликаємо росію негайно припинити свою агресію, вивести всі свої військові сили і техніку з усієї території України, звільнити незаконно затриманих цивільних осіб і військовополонених, а також повернути всіх осіб, зокрема дітей, які були насильно переміщені або незаконно депортовані. Ми підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз буде стояти поруч з Україною, надаючи їй непохитну підтримку стільки часу, скільки буде потрібно

- йдеться у заяві.

Водночас, міністри нагадують, що російське вторгнення розпочалося 10 років тому з незаконної анексії Криму. Зазначається, що ЄС не визнає і ніколи не визнає цю анексію.

У заяві йдеться, що Євросоюз продовжуватиме діяльність для забезпечення широкої міжнародної підтримки справедливого і тривалого миру та ключових принципів і цілей української Формули миру, з метою проведення майбутнього Глобального саміту миру.

росія та її керівництво повинні понести повну відповідальність за ведення агресивної війни проти України та інші найтяжчі злочини за міжнародним правом, а також за величезні збитки, завдані війною. Ми заохочуємо зусилля щодо створення трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, який би користувався найширшою міжрегіональною підтримкою та легітимністю, а також майбутнього механізму компенсації

- додають міністри.

Вони висловили підтримку ініціативі зі створення Реєстру збитків та очікують початку подання позовів на майбутній міністерській конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі 2 квітня 2024 року.

ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії до річниці вторгнення рф в Україну: що передбачається23.02.24, 11:59 • 34314 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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