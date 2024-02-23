Міністри ЄС підтвердили підтримку України та закликали притягти росію до відповідальності за військові злочини - заява

Про це йдеться у заяві Комітету міністрів Євросоюзу, зробленої з нагоди початку повномасштабної агресивної війни росії проти України, передає УНН.

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Міністри закордонних справ ЄС, що входять до Комітету міністрів зробили заяву, в якій наголосили на продовженні підтримки України та закликали притягти росію та представників російського режиму до відповідальності за воєнні злочини. До заяви також приєдналися також наступні країни: Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ліхтенштейн, Республіка Молдова, Монако, Чорногорія, Північна Македонія, Сан-Марино, Україна.

У заяві наголошується, що ЕС засуджує агресивну війну росії проти України, а також участь білоруського режиму в цій війні.

Закликаємо росію негайно припинити свою агресію, вивести всі свої військові сили і техніку з усієї території України, звільнити незаконно затриманих цивільних осіб і військовополонених, а також повернути всіх осіб, зокрема дітей, які були насильно переміщені або незаконно депортовані. Ми підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз буде стояти поруч з Україною, надаючи їй непохитну підтримку стільки часу, скільки буде потрібно