Министры ЕС подтвердили поддержку Украины и призвали привлечь россию к ответственности за военные преступления - заявление
Киев • УНН
Министры иностранных дел ЕС осудили войну россии против Украины и призвали привлечь россию и ее руководство к ответственности за ведение агрессивной войны и тяжкие преступления согласно международному праву.
Об этом говорится в заявлении Комитета министров Евросоюза, сделанном по случаю начала полномасштабной агрессивной войны россии против Украины, передает УНН.
Детали
Министры иностранных дел ЕС, входящих в Комитет министров сделали заявление, в котором отметили продолжение поддержки Украины и призвали привлечь россию и представителей российского режима к ответственности за военные преступления. К заявлению также присоединились также следующие страны: Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Грузия, Лихтенштейн, Республика Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Сан-Марино, Украина.
В заявлении отмечается, что ЕС осуждает агрессивную войну россии против Украины, а также участие белорусского режима в этой войне.
Призываем россию немедленно прекратить свою агрессию, вывести все свои военные силы и технику со всей территории Украины, освободить незаконно задержанных гражданских лиц и военнопленных, а также вернуть всех лиц, в том числе детей, которые были насильственно перемещены или незаконно депортированы. Мы подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз будет стоять рядом с Украиной, оказывая ей непоколебимую поддержку столько времени, сколько потребуется
В то же время, министры напоминают, что российское вторжение началось 10 лет назад с незаконной аннексии Крыма. Отмечается, что ЕС не признает и никогда не признает эту аннексию.
В заявлении говорится, что Евросоюз будет продолжать деятельность для обеспечения широкой международной поддержки справедливого и прочного мира и ключевых принципов и целей украинской Формулы мира, с целью проведения будущего Глобального саммита мира.
россия и ее руководство должны понести полную ответственность за ведение агрессивной войны против Украины и другие тяжкие преступления по международному праву, а также за огромный ущерб, нанесенный войной. Мы поощряем усилия по созданию трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, который бы пользовался широкой межрегиональной поддержкой и легитимностью, а также будущего механизма компенсации
Они выразили поддержку инициативе по созданию Реестра убытков и ожидают начала подачи исков на предстоящей министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге 2 апреля 2024 года.
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