Мінфін США ввів санкції проти п'яти компаній з Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Міністерство фінансів США 4 січня включило до санкційного списку п'ять компаній з Ірану, які причетні до розробок, пов'язаними з іранською програмою балістичних ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну заяву, опубліковану на сайті відомства.
Йдеться про компанії Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center і Shahid Shustari Industries. Всі вони входять в іранську промислову групу Shahid Bakeri.
“США будуть і надалі рішуче боротися з шкідливою діяльністю іранського режиму, в тому числі і за допомогою санкцій, які спрямовані проти порушень прав людини. Ми будемо без вагань викривати неефективне економічне управління режиму і перенаправлення значних ресурсів на фінансування загрозливих ракетних систем на шкоду громадянам (Ірану )”, - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.
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Нагадуємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив за посилення тиску міжнародним співтовариством на Іран.