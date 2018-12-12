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Михайлюк допоміг "Лейкерс" здобути 17 перемогу в сезоні НБА

Київ • УНН

 • 7610 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Протистоянням "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Маямі Хіт" на паркеті "Стейплс Центру" продовжився розіграш регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.

Михайлюк допоміг "Лейкерс" здобути 17 перемогу в сезоні НБА

У першій половині український легіонер Святослав Михайлюк господарів запам'ятався кількома перехопленнями та влучний дальнім з кута майданчику. За 11:49 хвилин у грі Михайлюк набрав 3 пункти (1/4 з гри), зібрав одне підбирання, 1 передачу і 2 перехоплення, а його колектив тріумфував 108:105.

Матч став примітним через те, що заключний очний матч між собою провели дві зірки Леброн Джеймс і Двейн Вейд, через те, що останній оголосив про завершення кар'єри за підсумками нинішнього сезону. Вейд набрав у матчі 15 очок при 10 передачах, а Джеймс 28 + 12 передач і 9 підбирань.

Зауважимо, що "Лейкерс" з 17 виграшами при 10 поразках вийшли на 5-й рядок Західної конференції НБА.

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