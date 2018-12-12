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Михайлюк помог "Лейкерс" получить 17 победу в сезоне НБА

Киев • УНН

 • 7610 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Противостоянием "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Майами Хит" на паркете "Стейплс Центра" продолжился розыгрыш регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.

Михайлюк помог "Лейкерс" получить 17 победу в сезоне НБА

В первой половине Украинский легионер Святослав Михайлюк хозяев запомнился несколькими перехватами и точный дальним из угла площадки. По 11:49 минут в игре Михайлюк набрал 3 пункта (1/4 с игры), собрал один подбора, 1 передачу и 2 перехвата, а его коллектив победил 108:105.

Матч стал примечательным из-за того, что заключительный очный матч между собой провели две звезды Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд, потому, что последний объявил о завершении карьеры по итогам нынешнего сезона. Уэйд набрал в матче 15 очков при 10 передачах, а Джеймс 28+12 передач и 9 подборов.

Заметим, что "Лейкерс" с 17 выигрышами при 10 поражениях вышли на 5-ю строчку Западной конференции НБА.

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