Microsoft змінює правила входу в облікові записи: що чекає користувачів з лютого

Починаючи з лютого, корпорація Майкрософт автоматично зберігатиме обліковий запис користувачів.

Передає УНН із посиланням на The Verge.

Microsoft вносить деякі зміни до способу входу в обліковий запис Microsoft наступного місяця. Починаючи з лютого 2025 року, користувачі залишатимуться в обліковому записі Microsoft автоматично, якщо не виходитимуть з нього або не використовуватимуть приватний перегляд.

Це зміна, про яку люди мають знати, особливо якщо вони використовують загальнодоступний комп'ютер.

Якщо ви входите в обліковий запис Microsoft, вас завжди запитуватимуть, чи хочете ви залишитися в системі, пише The Verge, - "тож вам не доведеться входити в неї знову наступного разу".

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Раніше під час входу в обліковий запис Microsoft користувачі могли вибирати, залишатися в системі чи ні. Тепер, щоб уникнути автоматичного входу в систему, потрібно використовувати приватний режим. "Або не забудьте вийти із системи після завершення сеансу", пояснює видання.

Якщо користувач забуде вийти зі свого облікового запису Microsoft, він зможе примусово вийти в усіх браузерах і програмах, крім консолей Xbox.

Ці зміни відбулися після нещодавнього додавання підтримки ключів для всіх облікових записів Microsoft.

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